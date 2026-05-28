В Украине изменили правила оборудования авто для водителей с инвалидностью

Кабинет Министров Украины усовершенствовал механизм определения потребности специальных приспособлений автомобилей для людей с ограничениями повседневного функционирования и людей с инвалидностью. Соответствующие изменения были приняты по совместной инициативе Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

Нововведения касаются различных технических решений, помогающих гражданам безопасно управлять транспортными средствами. Речь идет об установке систем ручного управления, дополнительных элементов и других специальных адаптаций автомобиля.

Распределение процедуры на медицинский и технический этапы

Согласно принятым изменениям весь процесс определения и установки необходимого оборудования теперь четко разделили на два логических этапа:

  • Медицинский этап: во время традиционного медосмотра врач отныне будет фиксировать только наличие необходимости в дополнительном приспособлении транспортного средства и будет вносить эту общую отметку в медицинскую справку.
  • Технический этап: конкретный вид и тип адаптации автомобиля будут определяться непосредственно специалистами сервисных центров МВД. Для этого они будут использовать специализированное оборудование и диагностические инструменты.

Ранее конкретный вид переоборудования машины должен был прописывать врач во время осмотра. Однако практический опыт показал, что без использования профильного оборудования и проведения соответствующих тестов медикам сложно объективно установить оптимальный тип приспособления для водителя.

По итогам проверки информация об обязательном использовании конкретного технического решения будет указываться в водительском удостоверении в виде специальных кодов. Новые правила и алгоритм взаимодействия начнут действовать с 1 ноября 2026 года.

Напомним, в Украине готовят масштабную реформу автошкол. Главный сервисный центр МВД разработал проект постановления, отменяющего коллективную ответственность учебных заведений. Вместо этого предлагается ввести персональные штрафы и санкции для конкретных преподавателей и инструкторов по вождению за нарушение правил подготовки учащихся.

Автор:
Максим Кольц