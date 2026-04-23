С начала года сервисные центры МВД обменяли более 100 тысяч водительских удостоверений: сколько стоит услуга

В этом году более 100 тысяч водителей обменяли удостоверения

С 1 января 2026 года сервисные центры МВД выдали 104 027 новых водительских удостоверений. Из этого количества 4230 документов оформлено исключительно в электронном виде без изготовления пластикового бланка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра.

Обмен удостоверения необходим в следующих случаях:

  • истечение срока действия документа, выданного на 2 года;
  • повреждение бланка, когда надписи не читаются;
  • изменения персональных данных владельца;
  • желание заменить старый документ вроде европейского формата.

Услугу можно получить в любом сервисном центре МВД, через "Кабинет водителя" или мобильное приложение "Дія". Для онлайн-обмена важно, чтобы документ с фотографией был доступен в соответствующих реестрах.

Во время визита в сервисный центр МВД необходимо записаться через онлайн-сервис "Е-запись" за 21 день до даты получения услуги.

Список необходимых документов:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства или ID-карта с подъемником;
  • идентификационный код;
  • удостоверение водителя, подлежащего обмену.

Фото для документа делать заранее не нужно, администратор снимает на месте. Услуга предоставляется в день обращения. Ориентировочная стоимость пластикового удостоверения – 608 грн, не учитывая банковскую комиссию, а электронного – 230 грн.  После обмена новый документ отображается в "Кабинете водителя" и приложении "Дія".

Напомним, Министерство внутренних дел Украины разработало проект приказа, который должен существенно изменить процедуру получения водительских удостоверений. Главные нововведения касаются либерализации экзаменов для иностранцев и усовершенствования системы идентификации кандидатов.

Татьяна Ковальчук