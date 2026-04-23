С начала года сервисные центры МВД обменяли более 100 тысяч водительских удостоверений: сколько стоит услуга
С 1 января 2026 года сервисные центры МВД выдали 104 027 новых водительских удостоверений. Из этого количества 4230 документов оформлено исключительно в электронном виде без изготовления пластикового бланка.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра.
Обмен удостоверения необходим в следующих случаях:
- истечение срока действия документа, выданного на 2 года;
- повреждение бланка, когда надписи не читаются;
- изменения персональных данных владельца;
- желание заменить старый документ вроде европейского формата.
Услугу можно получить в любом сервисном центре МВД, через "Кабинет водителя" или мобильное приложение "Дія". Для онлайн-обмена важно, чтобы документ с фотографией был доступен в соответствующих реестрах.
Во время визита в сервисный центр МВД необходимо записаться через онлайн-сервис "Е-запись" за 21 день до даты получения услуги.
Список необходимых документов:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства или ID-карта с подъемником;
- идентификационный код;
- удостоверение водителя, подлежащего обмену.
Фото для документа делать заранее не нужно, администратор снимает на месте. Услуга предоставляется в день обращения. Ориентировочная стоимость пластикового удостоверения – 608 грн, не учитывая банковскую комиссию, а электронного – 230 грн. После обмена новый документ отображается в "Кабинете водителя" и приложении "Дія".
Напомним, Министерство внутренних дел Украины разработало проект приказа, который должен существенно изменить процедуру получения водительских удостоверений. Главные нововведения касаются либерализации экзаменов для иностранцев и усовершенствования системы идентификации кандидатов.