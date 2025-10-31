"Удостоверение водителя без обучения": после проверок более 70 автошкол-нарушителей прекратили деятельность

Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Национальной полицией противодействует незаконным схемам выдачи водительских удостоверений. По результатам проверок более 70 учебных заведений уже лишены аккредитации, и они прекратили свою деятельность из-за ряда фальсификаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.

По данным сервисного центра, на черном рынке до сих пор существуют предложения "водительского удостоверения без обучения". Однако ГСЦ МВД отмечает: получение прав без необходимых знаний - это не "услуга", а прямая угроза жизни и безопасности на дороге.

Результаты проверок

С начала года правоохранители обнаружили нарушения в 90 автошколах по всей стране. Схемы нарушений включали фальсификацию данных в электронной базе: работники автошкол вносили ложную информацию о посещении занятий и сдаче экзаменов слушателями, часть из которых на самом деле даже находилась за границей.

Каждая разоблаченная автошкола потеряла право на дальнейшую деятельность, а виновные будут нести уголовную ответственность за свои действия.

В ГСЦ МВД советуют выбирать только официальные и аккредитованные автошколы.

Напомним, в ряд утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.