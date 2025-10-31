Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Удостоверение водителя без обучения": после проверок более 70 автошкол-нарушителей прекратили деятельность

водитель, автомобиль
Более 70 автошкол-нарушителей прекратили деятельность. / Freepik

Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Национальной полицией противодействует незаконным схемам выдачи водительских удостоверений. По результатам проверок более 70 учебных заведений уже лишены аккредитации, и они прекратили свою деятельность из-за ряда фальсификаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.

По данным сервисного центра, на черном рынке до сих пор существуют предложения "водительского удостоверения без обучения". Однако ГСЦ МВД отмечает: получение прав без необходимых знаний - это не "услуга", а прямая угроза жизни и безопасности на дороге.

Результаты проверок

С начала года правоохранители обнаружили нарушения в 90 автошколах по всей стране. Схемы нарушений включали фальсификацию данных в электронной базе: работники автошкол вносили ложную информацию о посещении занятий и сдаче экзаменов слушателями, часть из которых на самом деле даже находилась за границей.

Каждая разоблаченная автошкола потеряла право на дальнейшую деятельность, а виновные будут нести уголовную ответственность за свои действия.

В ГСЦ МВД советуют выбирать только официальные и аккредитованные автошколы.

Напомним, в ряд утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Автор:
Татьяна Ковальчук