Кабмин утвердил порядок сдачи теоретического экзамена без обучения в автошколе

Правительство утвердило новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Согласно сообщению, будущие водители теперь имеют возможность выбрать: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.

Для сдачи теоретического экзамена достаточно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Со временем такая услуга станет доступна и через ЦНАП.

Клименко отметил, что эти новшества охватывают и проект "Автошколы для лиц с инвалидностью".

Отмечается, что изменения вступят в силу со дня официального обнародования.

Напомним, в июле Верховная рада приняла в целом законопроект №7354, позволив будущим водителям самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену по получению водительского удостоверения.

Также правительство Украины внесло изменения в два постановления №340 "Об утверждении положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами" и №1388 "Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей", регулирующих порядок получения водительское удостоверение и регистрации транспортных средств, где указано, что практический экзамен будет проводиться исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, которые определяют территориальные сервисные центры МВД.