В Украине отменили лимит попыток на практический экзамен для получения водительского удостоверения, но есть условия

Практический экзамен на получение водительского удостоверения теперь можно сдавать неограниченное количество раз. В Украине отменили ограничения на количество попыток.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Так, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата есть:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Как отмечается, интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) должен составлять не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года.

Также в МВД сообщили, что обновлено экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

Водительские удостоверения: какие еще изменения ожидаются

Ранее были анонсированы ряд новшеств, касающихся получения водительских прав в Украине. В мае министр внутренних дел Игорь Клименко говорил о планах властей уменьшить количество сервисных центров и минимизировать коррупцию во время учебы и сдачи водительских экзаменов.

В частности, он отмечал, что классы для теоретических экзаменов будут оборудованы камерами, которые делают невозможным существование слепых зон. Кроме того, предполагается идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены.

Министр также указывал, что к людям с инвалидностью будут выезжать мобильные сервисные центры.

В свою очередь начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык рассказывал, что до конца 2023 года должны внедрить:

запись на практический экзамен онлайн (сейчас талончик на теоретический тест можно получить и дистанционно, тогда как онлайн-запись на практический экзамен доступна в рамках пилотного проекта только в Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской областях и Киеве);

обжалование результатов экзаменов в течение 30 дней вместо трех;

расширение фиксации сдачи экзаменов (в классах для сдачи теории запланировали установить по четыре камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будут фиксировать и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов – по два регистратора, камера с углом обзора салона на 360°).

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