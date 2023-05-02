МВС хоче мінімізувати корупцію під час отримання водійських прав: як саме

Міністерство внутрішніх справ із липня 2023 року планує зменшити кількість сервісних центрів в Україні й створити умови для мінімізації корупції під час навчання та складання іспитів на водійські права. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі в Україні 148 сервісних центрів МВС, а після оптимізації їх буде 55.

Класи для теоретичних іспитів до кінця 2023 року планують обладнати камерами, які унеможливлять існування сліпих зон. Також буде ідентифікація обличчя кожної людини, яка прийде складати іспити.

"Крім того, хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДД або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне – прозорість складання іспитів", – розповів Клименко.

Міністр зазначив, що до людей з інвалідністю мобільні сервісні центри виїжджатимуть до того чи іншого населеного пункту.

Також до кінця року планується обладнати майже 150 автомобілів камерами на 360 градусів, які зможуть показувати весь салон, щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. Ці машини будуть обладнані трекерами з визначенням маршруту руху. При цьому здійснюватиметься повний аудіозапис із салону автівки.

Відповідаючи на питання про те, чи очікує Клименко на "палки в колеса" після впровадження таких новацій, міністр відповів ствердно, зазначивши, що МВС готове до цього. За словами урядовця, він вірить, що корупцію в сервісних центрах можна звести до мінімуму.