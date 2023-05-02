МВД хочет минимизировать коррупцию во время получения водительских прав: как именно

Министерство внутренних дел с июля 2023 года планирует уменьшить количество сервисных центров в Украине и создать условия для минимизации коррупции во время обучения и сдачи экзаменов на водительские права. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время в Украине 148 сервисных центров МВД, а после оптимизации их будет 55.

Классы для теоретических экзаменов до конца 2023 года планируют оборудовать камерами, которые сделают невозможным существование слепых зон. Также будет идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены.

"Кроме того, хотим дать каждому гражданину возможность самостоятельно овладевать теорией ПДД или с репетитором, то есть не обязательно будет ходить в школу. Главное – прозрачность сдачи экзаменов", – рассказал Клименко.

Министр отметил, что к людям с инвалидностью мобильные сервисные центры будут выезжать в тот или иной населенный пункт.

Также до конца года планируется оборудовать около 150 автомобилей камерами на 360 градусов, которые смогут показывать весь салон, чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки. Эти машины будут оборудованы трекерами с определением маршрута движения. При этом будет производиться полная аудиозапись из салона автомобиля.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли Клименко "палки в колеса" после внедрения таких новаций, министр ответил утвердительно, отметив, что МВД готово к этому. По словам чиновника, он верит, что коррупцию в сервисных центрах можно свести к минимуму.