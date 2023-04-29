В МВД объяснили, какие комбинации букв Z и V запрещены на автомобильных номерах

В Главном сервисном центре МВД объяснили, что автомобильные знаки с буквами Z и V, которые намекают на символику оккупантов, в Украине запрещены.

Прессслужба МВД отметила, что в апреле Кабмин внес изменения в “ Постановление КМУ №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев".

Согласно документу, официально запрещено размещать на автономерах символику коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину.

“Теперь согласно законодательству под запрет попадают буквы “Z” и “V”. То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах написанных кириллицей вместо "С", "С", "В", "Ф". Такое запрещение касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима”, - объясняют в МВД.

Данные: МВД

Также на номерных знаках не могут быть изображены эмблемы органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

В МВД могут отказать в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков из-за наличия полного или сокращенного названия органа государственной власти, изображения государственных символов Украины и других стран или международных организаций. В нанесении надписи ненормативного происхождения или дискриминационного характера по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам тоже будет отказано.

Напомним, в прошлом году депутаты приняли законопроект о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики "Z", "V" и признает Россию государством-террористом.