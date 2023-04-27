Hyundai уходит из России и продает заводы в РФ - СМИ

Южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве автомобилей, Hyundai Motor Co планирует покинуть российский рынок и продать свои производственные предприятия. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Переговоры о продаже заводов казахстанской компании находятся на завершающей стадии, Hyundai ждет окончательного ответа от правительства РФ.

Как напомнили журналисты, Hyundai была в тройке самых популярных автомобильных брендов в России до полномасштабной войны.

В прошлом году Hyundai Motor приостановила работу на своем российском представительстве. В марте автопроизводитель заявил, что рассматривает "различные варианты" для своей работы в России.

В комментарии Reuters Hyundai Motor заявила, что рассматривает разные сценарии будущего своего бизнеса в России, добавив, что пока никакого решения не приняли.

Hyundai Motor вместе с дочерней компанией Kia Corp входит в число 10 крупнейших мировых автопроизводителей по объему продаж и производит около 200 000 автомобилей в год в России, примерно 4% мировых производственных мощностей.

Ранее, по информации СМИ, сеть строительных гипермаркетов решила продать все складские помещения в России. Перед тем, в марте, французская группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, заявила о намерении продать все свои магазины в России.

На прошлой неделе немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, сообщил, что подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России.

Также испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, получила разрешение на продажу своего бизнеса в России.

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