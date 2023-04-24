Leroy Merlin продает складские помещения в России - СМИ

Французская сеть строительных гипермаркетов решила продать все складские помещения в России. Такая информация появилась в российских СМИ, ссылающихся на источники на рынке недвижимости.

Согласно информации журналистов, в планах Leroy Merlin – продать все свои логистические парки. Сеть владеет двумя объектами в России – около 130 тыс. кв. м в "Южных воротах" в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе Белый Раст в Московской области.

Эти объекты могут приобрести две компании: Central Properties и "Венталл-Девелопмент".

Средства, которые компания получит от продажи складских помещений, направит на развитие внутри России, ведь французский офис отказался финансировать эти цели.

Пресс-служба компании отрицает информацию о продаже.

Напомним, в марте французская группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, заявила о намерении продать все свои магазины в России.

Leroy Merlin работает на российском рынке более 18 лет. Теперь в компании решили продать все магазины местным компаниям, но новое руководство должно сберечь рабочие места для всех 45 000 сотрудников.

Leroy Merlin долгое время отказывалась покидать рынок России после объявления войны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компанию, на что там отреагировали и отключили украинских сотрудников от корпоративных средств связи.

Напомним, немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России.

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