Немецкий Henkel продает бизнес в России

Немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России. Об этом компания сообщила на собственном сайте.

Цена, по которой Henkel согласился продать свой российский бизнес, составляет 54 миллиарда рублей, что соответствует около 600 миллионов евро. Соответствующие российские органы уже одобрили транзакцию.

В консорциум, который покупает бизнес Henkel в России, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

"У всех покупателей есть налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США", - говорится в сообщении.

В Henkel подчеркнули, что решение о выходе с российского рынка компания приняла в апреле 2022 года.

Ранее журналист, блоггер Сергей Лямец в собственном расследовании о компаниях, не вышедших из России, заявил, что «Немецкий химический гигант Henkel AG год назад объявил, что планирует прекратить деятельность в России. Вместо этого он лишь выделил свой российский бизнес в отдельную структуру Lab Industries. Переименовал, т.е. Определенным образом, я понимаю: 11 заводов с объемами продаж около €1 млрд в год - это аргумент. Но все равно, это действительно удивительно.”

СМИ писали, что французский производитель молочных продуктов Danone намерен вывести с российского рынка часть брендов. Речь идет о таких торговых марках, как Activia, Alpro, Actimel и Danone.

Один из опрошенных экспертов отметил, что сейчас Danone тестирует расширение продукции под брендом "Простоквашино", недавно на полках появились йогурты, творожки и прочая десертная продукция.

Эксперт не исключает другие варианты, например, компания может разрешить использование в России созвучных глобальным брендам названий, например "Активия" вместо "Активиа".

Также испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, получила разрешение на продажу своего бизнеса в России. Но соглашение предполагает, что компания может вернуться на российский рынок, если изменит свое решение.

Ранее на Россию приходилось около 8,5% общей операционной прибыли Inditex, и она была вторым по величине рынком компании по количеству магазинов.

В апреле 2023 года выяснилось, что ирландская компания возобновила поставку виски Jameson в Россию. Pernod Ricard, владеющая брендом, через год снова начала продажу алкоголя в России. Пресс-секретарь Pernod Ricard заявила, что компания от начала войны ставила в приоритет не только местных сотрудников в Украине, но и в России.

Фото: ua.depositphotos.com