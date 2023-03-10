В Украине продолжают работать известные международные бренды, не вышедшие с российского рынка, - Лямец

Такие компании, как Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste, продолжают работать в россии, финансируя экономику страны-агрессора.

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Об этом заявил журналист, блогер и экс-главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец в собственном расследовании.

«Борьба с россией перешла в решительную стадию, но не для всех. Надо что-то делать с такими компаниями как Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste. Они продолжают работать в россии, финансируя экономику страны-агрессора. Вот, к примеру, австрийский Raiffeisen Bank. Еще в марте 2022 года он заявил, что размышляет о выходе из России. Австрийцы рассказывают, что им трудно выйти, что им не разрешает власть россии. Но факт остается фактом: в тех же условиях одни международные банки покинули россию, а другие – нет», - возмущается журналист.

По его словам, Raiffeisen Bank продолжает работать в Украине, хотя финансовая структура признает так называемые ЛНР и ДНР.

«На российском сайте банка предлагают программы отсрочки выплат по кредитам для "оказавшихся в сложной ситуации". По мнению банка, одна из таких "сложных ситуаций" - участие в войне против Украины. Кроме того, в своих информационных материалах банк признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР". А войну в Украине банк называет "спецоперацией". Главный Raiffeisen Bank получал многочисленные обращения со стороны Украины о необходимости закрытия бизнеса в россии. В частности, к нему обращался Нацбанк Украины. Но там просто отписались, что мол они не поддерживают российскую агрессию и "придерживаются законодательства рф"», - продолжает Сергей Лямец.

Экс-главный редактор «Экономической правды» отмечает также вышедшие из россии международные компании, хотя они получили значительные убытки.

«Случаются даже странные вещи. В частности, еще в марте 2022 года из россии ушел известный букмекер Parimatch. Удивительно было ожидать такого шага со стороны представителя игорного бизнеса, тем более что он наверняка зарабатывал в россии десятки миллионов долларов в год. Для сравнения – немецкий химический гигант Henkel AG год назад объявил, что планирует прекратить деятельность в россии. Вместо этого он лишь выделил свой российский бизнес в отдельную структуру Lab Industries. Переименовал, то есть. Я понимаю: 11 заводов с объемами продаж около €1 млрд в год – это аргумент. Но все равно это действительно удивительно. Игорный бизнес Париматч пожертвовал огромными деньгами. А вот немецкая компания с вроде бы высоким уровнем корпоративной ответственности – не решилась», - отмечает блогер.

Журналист полагает, что Украина должна использовать все рычаги влияния для выхода из россии международных компаний.

«Чтобы скорее победить россию, Украина должна победить ее экономически. Следовательно, мы должны оказывать давление на международные компании, стремящиеся сохранить свои бизнесы в россии. К началу войны в рф работало 2405 фирм, владельцами которых являются 1404 компаний из стран ЕС и G7. Мы должны задействовать рычаги влияния на них. В частности, наделить почетным статусом спонсора терроризма не только Auchan, но и остальные международные компании, работающие в россии. Также было бы целесообразно задать вопросы по поводу работы в Украине банков Raiffeisen, Unicredit, OTP Bank и ING», - резюмирует Сергей Лямец.

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