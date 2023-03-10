В Україні продовжують працювати відомі міжнародні бренди, які не вийшли із російського ринку, - Лямець

Такі компанії, як Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam та Lacoste продовжують працювати у Росії, фінансуючи економіку країни-агресора.

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Про це заявив журналіст, блогер та екс-головний редактор «Економічної правди» Сергій Лямець у власному розслідуванні.

«Боротьба з росією перейшла у рішучу стадію, але не для всіх. Треба щось робити з такими компаніями, як Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste. Вони продовжують працювати у рф, фінансуючи економіку країни-агресора. Ось, наприклад, австрійський Raiffeisen Bank. Ще у березні 2022 року він заявив, що розмірковує над виходом з росії. Австрійці розповідають, що їм важко вийти, що їм не дозволяє влада рф. Але факт залишається фактом: у тих самих умовах одні міжнародні банки залишили росію, а інші – ні», - обурюється журналіст.

За його словами, Raiffeisen Bank продовжує працювати в Україні, хоча фінансова структура визнає так звані «ЛНР» та «ДНР».

«На російському сайті банку пропонують програми відстрочення виплат за кредитами для "тих, хто опинився у складній ситуації". На думку банку, однією із таких "складних ситуацій" є участь у війні проти України. Крім того, у своїх інформаційних матеріалах банк визнає існування "республік" "ЛНР" та "ДНР". А війну в Україні банк називає "спецоперацією". Головний Raiffeisen Bank отримував численні звернення з боку України щодо необхідності закриття бізнесу у рф. Зокрема, до нього звертався Нацбанк України. Але там просто відписалися, що мовляв вони не підтримують російську агресію та "дотримуються законодавства рф"», - продовжує Сергій Лямець.

Екс-головний редактор «Економічної правди» відзначає також міжнародні компанії, які вийшли з росії, хоча вони отримали значні збитки.

«Трапляються навіть дивні речі. Зокрема, ще у березні 2022 року з росії пішов відомий букмекер Parimatch. Дивно було очікувати такого кроку з боку представника грального бізнесу, тим більше, що він напевно заробляв у рф десятки мільйонів доларів на рік. Для порівняння, німецький хімічний гігант Henkel AG рік тому оголосив, що планує припинити діяльність у росії. Натомість, він лише виділив свій російський бізнес у окрему структуру Lab Industries. Перейменував, тобто. Певним чином, я розумію: 11 заводів з обсягами продажу близько €1 млрд на рік - то є аргумент. Але все одно, це дійсно дивно. Гральний бізнес Паріматч пожертвував величезними грошима. А ось німецька компанія з начебто високим рівнем корпоративної відповідальності - на наважилася», - відзначає блогер.

Журналіст наголошує на тому, що Україна має використовувати всі важелі впливу для виходу із росії міжнародних компаній.

«Аби швидше перемогти росію, Україна має перемогти її економічно. Отже, ми маємо чинити тиск на міжнародні компанії, які прагнуть зберегти свої бізнеси у рф. На початок війни, у росії працювало 2 405 фірм, власниками яких є 1 404 компаній з країн ЄС та G7. Ми маємо задіяти важелі впливу до них. Зокрема, надати почесний статус спонсору тероризму не лише Auchan, а і решті міжнародних компаній, що працюють у рф. Також було б доцільно поставити питання до роботи в Україні банків Raiffeisen, Unicredit, OTP Bank та ING», - резюмує Сергій Лямець.

Джерело фото: Depositphotos