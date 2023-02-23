В Украине внесли Auchan в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от бойкота государства-террориста и не закрыла свой бизнес в РФ.

"Высказывание "Тебя в магазин, как за смертью посылать" еще никогда не было столь правдивым. Потому что некоторые компании действительно приносят смерть и страдания финансируя войну против Украины, пока продолжают работать в государстве-террористе РФ и платят там налоги", - подчеркнули в НАПК .

Там напомнили, что благодаря журналистским расследованиям The Insider, Le Monde и Bellingcat стало известно, что с начала полномасштабного вторжения, российская дочерняя компания французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом "гуманитарной помощи", а также помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в РФ.

"Для "Ашана" Россия является вторым по значимости рынком сбыта после Франции. Лишь в 2020 году российский "Ашан" уплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равно стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет". Калибр", или 477 тысячам автоматов АК-74. Мы не можем позволить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, за которые потом убивает украинцев. Мы хотим, чтобы любым компаниям было стыдно сотрудничать с убийцами. Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли "Ашан" в перечень международных спонсоров войны", — заявил глава НАПК Александр Новиков

Напомним, что накануне украинская "дочка" Auchan заявила, что шокирована опубликованным в СМИ расследованием и ожидает официального сообщения материнской компании.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что намерен обсудить скандал вокруг сети Auchan со своей французской коллегой Катрин Колонна.