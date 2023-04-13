Компания Xiaomi попала в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны. Об этом сообщает прессслужба НАПК.

Xiaomi продолжает свою работу в России и расширяет команду, представленную в стране-агрессоре.

"НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продаже смартфонов в государстве-террористе", - пишут на сайте НАПК.

С 2018 года Xiaomi удерживает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей России.

За время полномасштабного вторжения Xiaomi успела увеличить поставки в Россию на 39% в третьем квартале 2022 по сравнению с предыдущим.

В 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и является лидером продаж смартфонов в стране-агрессорке.

В июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн. дол. США. В НАПК подчеркивают, что с этих доходов уплачиваются налоги, за которые удерживается российская армия.

“Российский рынок для этой китайской компании чрезвычайно важен, именно поэтому Xiaomi даже не объявляла о своих планах по выходу из России, хотя и с весны 2022 года не вела маркетинговую деятельность в Московии. Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России”, - добавили в НАПК.

Отметим, смартфоны Xiaomi занимают четвертое место среди самых популярных для украинцев (февраль 2023).

Ранее НАПК признало спонсором войны крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире SLB (бывшая Schlumberger). После полномасштабного вторжения России в Украину указанная компания не только не осудила военные действия агрессора, но расширила свой бизнес на его территории.

Напомним, НАПК внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны. Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

В список спонсоров и причастных к развязанной Россией войны уже внесли более 24 тысяч человек.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции подчеркнул, что это самая большая в мире база причастных к войне.

23 марта 2023 в реестр международных спонсоров войны попал Raiffeisen Bank International. Ведь австрийская банковская группа после вторжения РФ в Украину продолжила работу в России и официально признала так называемые "Л/ДНР".