24 тысяч человек - в списке спонсоров войны - НАПК

В список спонсоров и причастных к развязанной Россией войны уже внесли 24 тысячи человек. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона «Единые новости» - сообщает "Укринформ".

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции подчеркнул, что это самая большая в мире база причастных к войне.

"В Украине за счет функционирования этой базы наложены санкции на самое большое в мировой истории количество человек", - рассказал Александр Новиков.

По словам высокопоставленного чиновника, отдельной частью этого проекта является международный реестр спонсоров войны. В список вносят международные компании, работающие до сих пор в России. Он автоматически индексируется специальной базой данных. Поэтому в любом банке или зарубежном ведомстве смогут увидеть, что компания финансирует войну. Наряду с названием компании в таком случае появляется специальная отметка.

“57% потребителей в мире соблюдают стандарты потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний. То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне”, - объяснил глава НАПК.

На прошлой неделе, напомним, в такой список международных спонсоров войны попала китайская строительная корпорация CSCEC. НАПК добавило в реестр международных спонсоров войны государственную инженерно-строительную корпорацию, ведь она является подрядчиком в РФ.

Дочерняя компания CSCEC ООО "Китайстрой" является одним из подрядчиков ММДЦ "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", "Бизнес-парк GREENWOOD", ТЦ "Невский Центр Стокманн", Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации" и МФК. "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин".

Кроме того, компания активно работает по увеличению количества своих фирм в России и пытается выйти на рынок строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке и получать новые проекты.

23 марта 2023 в реестр международных спонсоров войны попал Raiffeisen Bank International. Ведь австрийская банковская группа после вторжения РФ в Украину продолжила работу в России и официально признала так называемые "Л/ДНР".