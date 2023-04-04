24 тисяч осіб - в списку спонсорів війни - НАЗК

До переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесли 24 тисячі осіб. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону «Єдині новини» - повідомляє “Укрінформ”.

Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції наголосив, що це найбільша в світі база причетних до війни.

“В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб", - розповів Олександр Новіков.

За словами високопосадовця, окремою частиною цього проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни. До списку вносять міжнародні компанії, які досі працюють у Росії. Він автоматично індексується спеціальною базою даних. Тому у будь-якому банку або закордонному відомстві зможуть побачити, що компанія фінансує війну. Поруч з назвою компанії в такому випадку з’являється спеціальна позначка.

“57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній. Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні”, - пояснив голова НАЗК.

Минулого тижня, нагадаємо, до такого списку міжнародних спонсорів війни потрапила китайська будівельна корпорація CSCEC. НАЗК додало в реєстр міжнародних спонсорів війни державну інженерно-будівельну корпорацію (CSCEC), адже та є підрядником в РФ.

Дочірня компанія CSCEC ТОВ "Китайстрой" є одним із підрядників ММДЦ "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", "Бизнес-парк GREENWOOD", ТЦ "Невский Центр Стокманн", Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации" та МФК "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин”.

Крім того, компанія активно працює над збільшенням кількості своїх фірм у Росії і намагається вийти на ринок будівництва житла у Москві, Санкт-Петербурзі та Владивостоку і отримувати нові проекти.

23 березня 2023 року до реєстру міжнародних спонсорів війни потрапив Raiffeisen Bank International. Адже австрійська банківська група після вторгнення РФ в Україну продовжила працювати в Росії та офіційно визнала так звані "Л/ДНР".