Auchan розширюється в Росії: що кажуть у компанії

Французький рітейлер Auchan планує відкрити новий магазин у Росії, тим самим подвоївши свою присутність на російському ринку.

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Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії Auchan Retail Russia.

У заяві рітейлера йдеться, що нові магазини "Мій Ашан" будуть пропонувати асортимент з близько 900 найменувань, 90% з яких будуть продукти харчування під власними брендами Auchan.

Компанія назвала своєю основною місією в Росії забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підставою для внесення Auchan Holding до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від припинення фінансування держави-терориста й не закрила свій бізнес у РФ.

Нагадаємо, що раніше українська "дочка" Auchan заявила, що шокована опублікованим у ЗМІ розслідуванням щодо можливого надання допомоги окупаційним військам РФ з боку російської “дочки” “Ашану” і чекає на офіційне повідомлення материнської компанії.