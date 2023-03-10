Auchan расширяется в России: что говорят в компании

Французский ритейлер Auchan планирует открыть новый магазин в России, тем самым удвоив свое присутствие на российском рынке.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании Auchan Retail Russia.

В заявлении ритейлера говорится, что новые магазины "Мой Ашан" будут предлагать ассортимент из около 900 наименований, 90% из которых будут продукты питания под собственными брендами Auchan.

Компания назвала своей основной миссией в России обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

Основанием для внесения Auchan Holding в список спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в РФ .

Напомним, что ранее украинская "дочка" Auchan заявила, что шокирована опубликованным в СМИ расследованием о возможном оказании помощи оккупационным войскам РФ со стороны российской "дочки" "Ашана" и ожидает официального сообщения материнской компании.