Как работают супермаркеты Auchan в Украине после включения материнской компании в перечень международных спонсоров войны

Все магазины сети Auchan Украина продолжают работать в штатном режиме. Юридические основания для смены работы компании в Украине отсутствуют.

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Об этом сообщила прессслужба компании в ответ на решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

"Все магазины "Auchan Украина" продолжают работу в штатном режиме. Юридических оснований для смены работы компании в Украине нет. Деятельность компании "Auchan Украина" остается неизменно прозрачной, официальной и законной, основанной на этических принципах", – сообщила пресс-служба компании.

ООО "Ашан Украина Гипермаркет" работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", до российского вторжения в Украину сеть ритейлера насчитывала более 30 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты, pick up point) в девяти городах.

Отметим, основанием для внесения Auchan Holding в список спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в РФ .

Напомним, что накануне украинская "дочка" Auchan заявила, что шокирована опубликованным в СМИ расследованием и ожидает официального сообщения материнской компании.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что намерен обсудить скандал вокруг сети Auchan со своей французской коллегой Катрин Колонна.