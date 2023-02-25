Як працюють супермаркети Auchan в Україні після включення материнської компанії у перелік міжнародних спонсорів війни

Усі магазини мережі Auchan Україна продовжують роботу у штатному режимі. Юридичні підстави для зміни роботи компанії в Україні відсутні.

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Про це повідомила пресслужба компанії у відповідь на рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Усі магазини "Auchan Україна" продовжують роботу в штатному режимі. Юридичних підстав для зміни роботи компанії в Україні немає. Діяльність компанії "Auchan Україна" залишається незмінно прозорою, офіційною і законною, базованою на етичних принципах", – повідомила пресслужба компанії.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах.

Зазначимо, підставою для внесення Auchan Holding до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від припинення фінансування держави-терориста й не закрила свій бізнес у РФ.

Нагадаємо, що напередодні українська "дочка" Auchan заявила, що шокована опублікованим у ЗМІ розслідуванням і чекає на офіційне повідомлення материнської компанії. У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що має намір обговорити скандал навколо мережі Auchan зі своєю французькою колегою Катрін Колонна.