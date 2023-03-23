НАПК внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International после вторжения РФ в Украину продолжила работу в России и официально признала так называемые "Л/ДНР". Это стало основанием для решения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внести Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом 23 марта сообщила пресс-служба НАПК.

В РФ Raiffeisen Bank работает с 1996 года и входит в список системно значимых российских банков. Через свое российское представительство банк признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" и предоставляет кредитные каникулы и льготные кредиты оккупантам.

"Кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов. На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования совершают операции в долларах и евро. Таким образом, банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами", - подчеркнули в НАПК.

Например: в третьем квартале 2022 года российский Raiffeisen Bank обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн евро, что в 4 раза превысило показатель за аналогичный период предыдущего года.

Выяснилось, что на дочернее российское представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы. В 2022 году в госбюджет РФ Raiffeisen Bank перечислил 559 млн евро – это стоимость 95 ракет "Калибр".

НБУ отмечает отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка. Поэтому, как отметили в НАПК, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.

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