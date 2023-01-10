Льготы участникам "СВО" и признание "ДНР" и "ЛНР": НБУ возмущен деятельностью международных банков в России

Национальный банк Украины отмечает отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу из российского рынка международных банковских групп Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank и Credit Agricole, говорится в заявлении регулятора.

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"Считаем это недопустимым. Последняя появившаяся в публичном поле информация о предоставлении банками, входящих в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой "специальной военной операции" – очередное свидетельство того, что заявления, которые были сделаны, отличаются от фактического положения дел", - говорится в нем.

В Нацбанке напоминают, что обращались в указанные финучреждения, проводили встречи с руководством и акционерами указанных групп, но получали лишь заверения, что те "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка".

НБУ подчеркивает, что эти игроки остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. Более того, в своих материалах банки открыто используют названия "ЛНР" и "ДНР" как отдельных субъектов, фактически толеруя дерзкое нарушение Россией международного права.

"Публично еще раз обращаемся к руководству международных банковских групп: оставаясь в России, вы избрали поддержку агрессора и его военных преступлений. Помимо моральных аспектов такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран", - указывает украинский регулятор.

Поскольку получение прибыли в стране-агрессоре приводит к значительным рискам для деятельности указанных институтов в их основных юрисдикциях, НБУ также обратится с запросами в соответствующие правительства и регуляторы для инициирования ответной реакции на вышеупомянутые действия международных финансовых групп.

"Международные банки должны наконец реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и выйти из рынка погруженной по локти в кровь украинцев России. Причастность уважаемых европейских компаний к экономике страны-террориста – ядовита. Война – это время выбирать между прибылью и достоинством", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, Нацбанк в этом солидарен с позицией министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заявил, что остающиеся работать в России международные компании напрямую финансируют российские военные преступления и геноцид украинцев.

Отметим, что накануне в СМИ попала информация, что российская дочь одной из перечисленных структур, а именно Райффайзен Банк предоставляет льготные кредиты участникам "СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР". На это банк ответил, что "действует на основе действующего законодательства страны, в которой он находится".

Райффайзен Банк Украина не стал осуждать такую позицию, заявив лишь, что прекратил отношения с клиентами и деньгами, имеющими российское и белорусское происхождение, поддерживает санкции против РФ, ее материнская структура все же "тщательно рассматривает спланированный выход банка из РФ", а российский Райффайзен Банк якобы "не привлекает активно клиентов в РФ и существенно сокращает кредитный портфель".