В НБУ не видят признаков неплатежеспособности Сенс Банка для его национализации

Национальный банк Украины не видит признаков неплатежеспособности Сенс Банка, который до 1 декабря назывался Альфа-Банком Украина, которые могли бы привести к его национализации. Об этом сообщила в эфире национального телемарафона первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова.

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"Если говорить с точки зрения закона о банках и банковской деятельности, то национализация системно важного банка возможна только в том случае, когда этот банк будет признан неплатежеспособным... На сегодняшний день мы не видим признаков, угрожающих платежеспособности Альфа-Банка", – заявила чиновница.

Однако она подчеркнула, что если банк потеряет ликвидность, НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и во избежание потрясений на финансовом рынке в период военного времени может выйти с предложением к Кабинету министров по его национализации.

Кроме того, Рожкова прокомментировала решение о наложении на Сенс Банк в начале января штрафа в 47,7 миллиона гривен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.

Она подчеркнула, что заявление о нарушении банком закона о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения не означает, что речь идет именно, например, о финансировании терроризма. В то же время конкретные обстоятельства выявленных нарушений Рожкова пояснять отказалась, аргументируя это банковской тайной.

"В данном случае были грубые нарушения законодательства, и банк оштрафован на большую сумму денег, причем этот банк, по сути, сам в своем пресс-релизе это признал. Это наша стандартная практика. Но если мы говорим о неплатежеспособности, то это немного другое законодательство – которое регулирует способность банков рассчитываться со своими вкладчиками. Там другие меры влияния, включая признание банка неплатежеспособным", - подчеркнула она.

Кроме того, Рожкова напомнила, что одним из владельцев существенного участия в Сенс Банке является Михаил Фридман, который попал не только по украинские, но и международные санкции.

"Именно поэтому мы отстранили господина Фридмана и других владельцев существенного участия, которые находятся под санкциями, от возможности участвовать в управлении банком. То есть, мы как регулятор со своей стороны сделали много шагов, чтобы обезопасить нашу финансовую систему от возможности использования ее в интересах страны- агрессора", - указала первая заместительница главы НБУ.

Напомним, что 6 октября Верховная Рада приняла, а 26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях выведения с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения. Он предусматривает покупку такого банка государством за символическую 1 гривну, а принятие документа называли направленным именно на вероятное применение прежде всего к Сенс Банку, к которому, к тому же, имеют претензии и украинские правоохранители.