В Лондоне задержали и отпустили под залог российского олигарха Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщает о проведении операции по задержанию "богатого российского бизнесмена" по подозрению в ряде правонарушений, включая отмывание денег, сговор с целью обмана Министерства внутренних дел и сговор с целью дачи ложных показаний.

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Как сказано в сообщении ведомства, 58-летний мужчина был задержан 1 декабря в своей резиденции в Лондоне офицерами отдела по борьбе с клептократией. 35-летний мужчина, работавший в помещении, был задержан неподалеку.

Последнего подозревают в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника агентства после того, как его видели выходящим из резиденции с сумкой, в которой в итоге нашли несколько тысяч фунтов наличными.

"Третий мужчина, возрастом 39 лет, бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена, был арестован в своем доме в лондонском районе Пимлико за преступления, включающие отмывание денег и сговор с целью мошенничества", - сообщили британские правоохранители.

В операции в резиденции бизнесмена участвовало более 50 офицеров. В ходе масштабного обыска следователями был выявлен ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег. При этом сообщается, что все трое были опрошены и освобождены под залог.

"Ячейка NCA по борьбе с клептократией, созданная только в этом году, добилась значительных успехов в расследовании вероятной преступной деятельности со стороны олигархов, профессиональных поставщиков услуг, которые им помогают, а также тех, кто связан с российским режимом. Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу", - отметил генеральный директор агентства Грэм Биггар.

Отмечается, что проведенная операция является последней в серии действий NCA, направленных на пресечение деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников.

На сегодняшний день агентство провело почти 100 таких действий, "устраняющих или уменьшающих криминальную угрозу", против связанных с президентом России Владимиром Путиным элит и их пособников. К ним относятся ряд приказов о замораживании счетов лиц, тесно связанных с россиянами, которые находятся под санкциями.

Подразделение также провело расследование и предприняло "осмотрительные действия против значительного числа представителей элит, напрямую влияющих на Великобританию, а также нацелилось на менее традиционные пути, используемые для сокрытия перемещения значительных богатств", такие как продажа дорогостоящих активов через аукционные дома.

"На международном уровне деятельность NCA помогла заморозить многочисленные объекты недвижимости, восемь яхт и четыре самолета. Оно продолжает работать совместно с Управлением по осуществлению финансовых санкций, чтобы обеспечить замораживание других активов в Великобритании, а также с глобальными партнеров для борьбы с незаконным богатством, хранящимся за границей", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Украинская правда" со ссылкой на три источника в бизнес-кругах, указанным бизнесменом является Михаил Фридман. Источники УП в окружении олигарха сообщили, что ныне он находится дома в Лондоне.