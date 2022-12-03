У Лондоні затримали та відпустили під заставу російського олігарха Фрідмана

Національне агентство боротьби з злочинністю Великої Британії (NCA) повідомляє про проведення операції із затримання "багатого російського бізнесмена" за підозрою в низці правопорушень, включаючи відмивання грошей, змову з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змову з метою надання неправдивих показань.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як сказано у повідомленні відомства, 58-річного чоловіка було затримано 1 грудня у своїй резиденції в Лондоні офіцерами відділу боротьби з клептократією. 35-річного чоловіка, який працював у приміщенні, було затримано неподалік.

Останнього підозрюють у відмиванні грошей і перешкоджанні діям співробітника агентства після того, як побачили, як він виходить з резиденції з сумкою, в якій було згодом знайшли кілька тисяч фунтів готівкою.

"Третій чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд нинішнього партнера бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в лондонському районі Пімліко за злочини, що включають відмивання грошей та змову з метою шахрайства", - повідомили британські правоохоронці.

В операції у резиденції бізнесмена брало участь понад 50 офіцерів. У ході масштабного обшуку слідчими було виявлено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки. При цьому повідомляється, що всі троє були опитані та звільнені під заставу.

"Підрозділ NCA по боротьбі з клептократією, створений лиш цього року, досяг значних успіхів у розслідуванні ймовірної злочинної діяльності з боку олігархів, професійних постачальників послуг, які їм допомагають, а також тих, хто пов'язаний з російським режимом. Ми продовжимо використовувати всі доступні нам сили та тактики, щоб усунути цю загрозу", - зазначив генеральний директор агентства Грем Біггар.

Наголошується, що проведена операція є останньою у серії дій NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих міжнародних бізнесменів та їхніх посібників.

На сьогоднішній день агентство провело майже 100 таких дій, які "усувають або зменшують кримінальну загрозу", проти пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним еліт та їхніх посібників. До них належать низка наказів про заморожування рахунків осіб, які тісно пов'язані з росіянами, які перебувають під санкціями.

Підрозділ також провів розслідування та здійснив "обачні дії проти значної кількості представників еліт, які безпосередньо впливають на Велику Британію, а також націлився на менш традиційні шляхи, які використовуються для приховування переміщення значних багатств", такі як продаж дорогих активів через аукціонні будинки.

"На міжнародному рівні діяльність NCA допомогла заморозити численні об'єкти нерухомості, вісім яхт та чотири літаки. Воно продовжує працювати спільно з Управлінням здійснення фінансових санкцій, щоб забезпечити заморожування інших активів у Великій Британії, а також з глобальними партнерами для боротьби з незаконним багатством, яке зберігається за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює "Українська правда" з посиланням на три джерела у бізнес-колах, вказаним бізнесменом є Михайло Фрідман. Джерела УП в оточенні олігарха також повідомили, що нині він перебуває вдома у Лондоні.