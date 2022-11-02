Велика Британія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів за фінансову підтримку війни

Уряд Великобританії 2 листопада запровадив санкції проти Олександра Абрамова, Олександра Фролова, Альберта Шигабутдинова та Айрата Шаймієва. Всі чотири російські бізнесмени фінансово підтримують війну Росії проти України.

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Про це повідомила пресслужба уряду.

Абрамов і Фролов — партнери олігарха Романа Абрамовича, які мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz. У Британії заморозили активи цих олігархів. Капітал Абрамова оцінили в 4,1 млрд фунтів стерлінгів, а Фролова - 1,7 млрд. Їх інвестиції в нерухомість у Великій Британії становлять близько 100 млн фунтів стерлінгів.

Також під санкції потрапили Айрат Шаймієв з капіталом у 902 мільйони фунтів стерлінгів і Альберт Шигабутдінов, загальний капітал якого становить 977 мільйонів фунтів стерлінгів. Олігархам заборонили в'їзд до Британії, а їх активи заморозили.

Шигабутдинов очолює татарстанське АТ "ТАІФ", яке контролює підприємства російської енергетики, фінансових послуг, інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій.

Шаймієв – гендиректор державного АТ "Татавтодор", яке займається будівництвом і обслуговуванням автомобільних доріг загального користування в Росії.

Велика Британія загалом запровадила санкції проти понад 1200 осіб і 120 організацій, у тому числі понад 120 олігархів із статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів, які пов'язані з підтримкою війни.

Нагадаємо, що Британія запровадила санкції проти металургійної компанії Evraz Абрамовича ще в травні. Evraz підтримує уряд Росії шляхом ведення бізнесу у галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії, а саме у видобувному, транспортному та будівельному секторах.

Крім того, Британія заморозила 10 мільярдів доларів двох бізнес-партнерів Абрамовича. Така сума є рекордною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com