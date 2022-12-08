НБУ приостановил лицензии "Альфа Страхованию", "Альфа-Лизингу" и СК "Мотор-Гарант" из-за плохой репутации

Национальный банк Украины 5 декабря применил с 6 декабря к страховым компаниям "Альфа Страхование" и "Мотор-Гарант", а также ООО "Паритет Финанс" и ООО "Альфа-Лизинг Украина" меры влияния в виде временной остановки лицензий на предоставление финансовых услуг.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, этим компаниям установлен срок для устранения нарушений до 5 декабря 2023 года. В то же время ООО "Промагролизинг-Украина" аннулирована лицензия на предоставление финансовых услуг.

Указанные меры воздействия применены в связи с несоответствием компаний требованиям положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финуслуг, а именно требованиям к деловой репутации.

Как сообщают в самой СК "Альфа Страхование", она таким образом потеряла право заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) страхования и перестрахования; а также заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры), которые имеют следствием увеличение обязательств страховщика перед клиентами, включая договоры перестрахования.

При этом остановка действия лицензий предусматривает обязанность перед действующими клиентами продолжить выполнение обязательств по уже заключенным договорам страхования, приобретенным до 6 декабря.

"Альфа Страхование" была основана в 2000 году под названием "ВЕСтА", современное название имеет с 2008 года. "Альфа-Лизинг Украина" работает на лизинговом рынке с 2001 года. Обе компании связаны с Альфа-Банком Украина, который с 1 декабря сменил название на Сенс Банк.

Напомним также, что в начале октября Верховная Рада приняла закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающий покупку такого банка государством за символическую 1 гривну и принятие которого называют направленным именно на вероятное применение прежде всего к Альфа-Банку, к которому, в частности, украинские правоохранители имеют претензии. 26 октября закон подписал президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, СК "Мотор-Гарант" входит в банковскую группу "Мотор Банка", владельцем которого является арестованный ныне президент запорожского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Все его имущество также арестовано, а НБУ запретил ему пользоваться правами собственника банка.