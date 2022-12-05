Процедура национализации бывшего Альфа-банка уже запущена, – ОП

Процедура национализации банка Sense (бывший Альфа-банк) уже запущена. Она будет отличаться от процедуры по ПриватБанку.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Альфа-банк прошел ребрендинг. Сегодня это уже Sense банк. Там уже идут процедуры по национализации как таковой", – заявил Подоляк.

По его словам, национализация Альфа-банка будет выглядеть не так, как ПриватБанка, потому что там гораздо меньший круг физических лиц, имеющих вклады.

Подоляк подчеркнул, что национализация банка Sense происходит в соответствии с законом, поэтому нет панических настроений среди вкладчиков или юридических лиц, причастных к банку.

Отметим, с 1 декабря у Альфа-Банка новое название – Sense Bank.

По данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2022 года Альфа-банк по размеру общих активов занимал 5-е место (123,77 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.

Также 6 октября Верховная Рада приняла закон об особенностях вывода из рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающего покупку такого банка государством за символическую 1 гривну и принятие которого называют направленным именно на вероятное применение прежде всего Альфа-Банка. Украина. 26 октября закон подписал президент Владимир Зеленский.