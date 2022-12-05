Процедура націоналізації колишнього Альфа-банку вже запущена, - ОП

Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена. Вона відрізнятиметься від процедури щодо ПриватБанку.

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Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Альфа-банк пройшов ребрендинг. Сьогодні це вже Sense банк. Там вже йдуть процедури щодо націоналізації як такої", - заявив Подоляк.

За його словами націоналізація Альфа-банку виглядатиме не так, як ПриватБанку, тому що там набагато менше коло фізичних осіб, які мають вклади.

Подоляк підкреслив, що націоналізація банку Sense відбувається відповідно до закону, тому немає панічних настроїв серед вкладників чи юридичних осіб, які дотичні до банку.

Зазначимо, з 1 грудня Альфа-Банк має нову назву – Sense Bank.

За даними Нацбанку України, на 1 березня 2022 року Альфа-банк за розміром загальних активів посідав 5-те місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.

Також 6 жовтня Верховна Рада прийняла законпро особливості виведення з ринку системно важливого банку у випадку його неплатоспроможності в умовах воєнного стану, який передбачає купівлю такого банку державою за символічну 1 гривню і ухвалення якого називають направленим саме на ймовірне застосування перш за все до Альфа-Банку Україна. 26 жовтня законпідписавпрезидент Володимир Зеленський.