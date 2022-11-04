Все имущество президента "Мотор Сичи" Богуслаева арестовано - СБУ

Суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" (Запорожье) и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия Олега Дзюбы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, инициировавшая арест.

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Отмечается, что общая сумма арестованных активов составляет почти 1 миллиард гривен: это, прежде всего, денежные средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.

Кроме того, в СБУ обращают внимание, что в ходе расследования установлено, что руководитель "Мотор Сичи" является 100%-ным бенефициаром ПАО "Мотор Банк". Также отмечается, что разоблачена причастность его к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

"В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева и Дзюбу, которым СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Спецслужба задержала их 22 октября. По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию в сговоре с приближенными к Кремлю представителями корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружения для Вооруженных сил РФ.

Как указывает СБУ, полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применялись в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Отметим также, что СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, российское гражданство, которое он, согласно этим данным, имеет еще с 2000 года.