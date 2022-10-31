Президент "Мотор Сич" в начале войны приказал разукомплектовать вертолеты - генпрокурор

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборационизме, в начале полномасштабного вторжения распорядился скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские летчики не могли ими воспользоваться, а затем приказал разукомплектовать их.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"И торговля такими "двигателями смерти" - это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Сич" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой "Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров", - сказал Костин.

Кроме того, по словам генпрокурора, Богуслаев отдал приказ снять с вертолетов лопасти после того, как украинские военные обратились за ними.

Он подчеркнул, что это все происходило в начале войны . "Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие украинские города. И когда так важна была своевременная поддержка вооруженным силам в воздухе", - добавил он.

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в РФ оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, российское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, как это было в случае с народным депутатом Виктором Медведчуком.