Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі, на початку повномасштабного вторгнення розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав розукомплектувати їх.

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Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", - сказав Костін.

Крім того, за словами генпрокурора, Богуслаєв віддав наказ зняти з гелікоптерів лопасті після того, як українськи військові звернулись по них.

Він наголосив, що це все відбувалося на початку війни. "Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі", - додав він.

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, як це було у випадку з народним депутатом Віктором Медведчуком.