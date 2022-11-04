Все майно президента "Мотор Січі" Богуслаєва заарештовано - СБУ

Суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" (Запоріжжя) і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього ж підприємства Олега Дзюби. Про це повідомляє Служба безпеки України, що ініціювала арешт.

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Зазначається, що загальна сума арештованих активів становить майже 1 мільярд гривень: це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Крім того, в СБУ звертають увагу, що в ході розслідування встановлено, що керівник "Мотор Січі" є 100%-ним бенефіціаром ПАТ "Мотор Банк". Також зазначається, що викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

"У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва та Дзюбу, яким СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Спецслужба затримала їх 22 жовтня. За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до Росії у змові з наближеними до Кремля представниками корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для Збройних сил РФ.

Як вказує СБУ, отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначимо також, що ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, російське громадянство, яке він, згідно з цими даними, має ще з 2000 року.