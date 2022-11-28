В Альфа-Банке назвали дату окончательного переименования в Сенс Банк

Альфа-Банк Украина сменит юридическое название на АО "Сенс Банк" с 1 декабря, при этом будет использовать бренд Sense Bank латиницей. Как говорится на сайте финучреждения, об этом дополнительно будет объявлено уже по факту переименования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В банке также уверяют клиентов, что им не нужно повторно подписывать документы или обновлять уже подписанные договоры: они продолжат свое действие и после завершения процедуры смены названия учреждения.

Реквизиты договора (номер договора и счета) тоже останутся прежними. Их, как и новые реквизиты банка, при необходимости можно будет посмотреть прямо в приложении Sense SuperApp.

Все справки и разрешения, выданные до 1 декабря от имени Альфа-Банка Украина, также будут действовать и в дальнейшем и не утратят свою силу после переименования банка.

Все карты, которые были выданы с логотипом Альфа-Банка, продолжат действовать и дальше, заменять их не нужно. Клиенты, которые потеряли карту или имеют вышедшую из строя карту, могут заказать ее перевыпуск в приложении (как с выпуском виртуальной версии, так и с доставкой физического пластика). Обновление же пластиковых макетов карт планируется на март 2023 года.

Часть сервисов, в названии которых используется бренд Альфа, будет также переименована. Так, например, сеть креативных пространств для работы и встреч клиентов банка AHUB теперь будет называться Sense Hub, а интернет-банкинг My Alfa-Bank станет My Sense Bank. Программа лояльности A-Club изменит написание на aClub, при этом все привилегии персонального обслуживания будут сохранены.

Напомним, что о решении банка отказаться от бренда "Альфа" стало известно еще в июне. В самом финучреждении говорят, что он был принят сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля. Его объясняют нежеланием ассоциироваться с российским Альфа-Банком. В августе решение было одобрено акционерами Альфа-Банка Украина, а в конце сентября стало известно, что его согласовал и Национальный банк Украины.

При этом 6 октября Верховная Рада приняла закон об особенностях выведения с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающего покупку такого банка государством за символическую 1 гривну и принятие которого называют направленным на вероятное применение прежде всего к Альфа-Банку Украина. 26 октября закон подписал президент Владимир Зеленский.