В Альфа-Банку назвали дату остаточного перейменування у Сенс Банк

Альфа-Банк Україна змінить юридичну назву на АТ "Сенс Банк" з 1 грудня, при цьому буде використовувати бренд Sense Bank латиницею. Як ідеться на сайті фінустанови, про це також буде оголошено вже за фактом перейменування.

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У банку також запевняють клієнтів, що їм не потрібно повторно підписувати документи або оновлювати вже підписані договори: вони продовжать свою дію і після завершення процедури зміни назви установи.

Реквізити договору (номер договору та рахунку) теж залишаться без змін. Їх, як і нові реквізити банку, за необхідності можна буде подивитися прямо в застосунку Sense SuperApp.

Всі довідки та дозволи, які були видані до 1 грудня від імені Альфа-Банку Україна, також будуть діяти і надалі та не втратять своєї чинності після перейменування банку.

Всі картки, які були видані з логотипом Альфа-Банку, продовжать діяти і надалі, замінювати їх не потрібно. Клієнти, які втратили картку або мають картку, що вийшла з ладу, можуть замовити її перевипуск в застосунку (як з випуском віртуальної версії, так і з доставкою фізичного пластику). Оновлення пластикових макетів карток планується на березень 2023 року.

Частина сервісів, в назві яких використовується бренд "Альфа", буде також перейменована. Так, наприклад, мережа креативних просторів для роботи та зустрічей клієнтів банку AHUB тепер буде називатися Sense Hub, а інтернет-банкінг My Alfa-Bank стане My Sense Bank. Програма лояльності A-Club змінить написання на aClub, при цьому всі привілеї персонального обслуговування буде збережено.

Нагадаємо, що про рішення банку відмовитися від бренду "Альфа" стало відомо ще в червні. В самій фінустанові кажуть, що його було прийнято відразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого. Його пояснюють небажанням асоціюватися надалі з російським Альфа-Банком. У серпні рішення схвалили акціонери Альфа-Банку Україна, а наприкінці вересня стало відомо, що його погодив і Національний банк України.

При цьому 6 жовтня Верховна Рада прийняла закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку у випадку його неплатоспроможності в умовах воєнного стану, який передбачає купівлю такого банку державою за символічну 1 гривню і ухвалення якого називають направленим саме на ймовірне застосування перш за все до Альфа-Банку Україна. 26 жовтня закон підписав президент Володимир Зеленський.