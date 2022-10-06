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Рада одобрила национализацию системно важных банков за 1 гривну в случае их неплатежеспособности
Верховная Рада приняла закон об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Соответствующий законопроект №8069 был принят 278 голосами в первом чтении и сразу же 254 голосами в целом.
Документ предоставляет Министерству финансов право по предложению Национального банка Украины участвовать в выводе с рынка такого банка, если регулятор счел его неплатежеспособным во время войны с Россией.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет принимать предусмотренные меры по выводу неплатежеспособного системно важного банка с рынка с участием государства путем продажи такого банка государству с определенными особенностями.
В частности, национализация такого банка не потребует докапитализации со стороны государства – продажа банка за 1 гривну будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также фонд не будет менять размер уставного капитала банка, проводить деноминацию его акций, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии; не будут формироваться и резервы банка на покрытие убытков по активным операциям и не будет определяться кредитный риск по всем активным операциям.
Вместо обмена вкладов на акции с последующим выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка.
Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 гривни согласно заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украина со стороны России и исключительно за счет таких средств.
Закон также отменяет все запреты (обременения, аресты и так далее) на отчуждение акций и прекращение обязательств банка перед акционерами и подсанкционными лицами и предусматривает, что оценка активов банка, убытков акционеров и кредиторов банка будет осуществляться международно признанным аудитором без учета норм закона об оценке имущества, а исходя из реального финансового положения банка на дату продажи.
ФГВ в течение вывода неплатежеспособного системно важного банка с рынка с участием государства назначает по представлению Минфина, согласованному с НБУ, руководителей банка, которые должны приступить к своим обязанностям с момента прекращения фондом временной администрации в этом банке.
Также предусмотрено, что банк в течение двух месяцев со дня приобретения государством права собственности на его акции проводит дополнительный анализ его кредиторов на соответствие критериям прекращения обязательств перед ними и прекращает обязательства перед лицами, отвечающими таким критериям.
Если в результате такого анализа не удалось установить конечных бенефициаров таких кредиторов или установлено, что источники размещенных в банке средств непрозрачны или недостаточны, или кредиторы не предоставили банку в срок, установленный в запросе, достаточной информации для анализа данных, банк обязан будет заблокировать операции по счетам таких кредиторов и денежные средства по таким счетам.
В свою очередь, в НБУ поприветствовали принятие указанного закона, указывая, что им создан действенный и невыборочный юридический механизм для разрешения потенциально возможных в условиях войны кризисных ситуаций с системно важными банками с приоритетом максимального обеспечения интересов государства и клиентов этих банков.
Как отметил заместитель главы НБУ Ярослав Матузка, учитывая продолжение РФ вооруженной агрессии против Украины и обусловленные этим потенциальные риски для финансовой системы, изменения, введенные законом, предоставляют инструмент для минимизации таких рисков, что будет способствовать устойчивости финансового сектора и поможет справиться с вызовами войны.
Нацбанк определяет системно важные банки каждый год. В 2022 году ими определены А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Пивденный", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Универсал Банк.
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