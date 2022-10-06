Рада одобрила национализацию системно важных банков за 1 гривну в случае их неплатежеспособности

Верховная Рада приняла закон об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Соответствующий законопроект №8069 был принят 278 голосами в первом чтении и сразу же 254 голосами в целом.

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Документ предоставляет Министерству финансов право по предложению Национального банка Украины участвовать в выводе с рынка такого банка, если регулятор счел его неплатежеспособным во время войны с Россией.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет принимать предусмотренные меры по выводу неплатежеспособного системно важного банка с рынка с участием государства путем продажи такого банка государству с определенными особенностями.

В частности, национализация такого банка не потребует докапитализации со стороны государства – продажа банка за 1 гривну будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.

Также фонд не будет менять размер уставного капитала банка, проводить деноминацию его акций, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии; не будут формироваться и резервы банка на покрытие убытков по активным операциям и не будет определяться кредитный риск по всем активным операциям.

Вместо обмена вкладов на акции с последующим выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка.

Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 гривни согласно заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украина со стороны России и исключительно за счет таких средств.

Закон также отменяет все запреты (обременения, аресты и так далее) на отчуждение акций и прекращение обязательств банка перед акционерами и подсанкционными лицами и предусматривает, что оценка активов банка, убытков акционеров и кредиторов банка будет осуществляться международно признанным аудитором без учета норм закона об оценке имущества, а исходя из реального финансового положения банка на дату продажи.

ФГВ в течение вывода неплатежеспособного системно важного банка с рынка с участием государства назначает по представлению Минфина, согласованному с НБУ, руководителей банка, которые должны приступить к своим обязанностям с момента прекращения фондом временной администрации в этом банке.

Также предусмотрено, что банк в течение двух месяцев со дня приобретения государством права собственности на его акции проводит дополнительный анализ его кредиторов на соответствие критериям прекращения обязательств перед ними и прекращает обязательства перед лицами, отвечающими таким критериям.

Если в результате такого анализа не удалось установить конечных бенефициаров таких кредиторов или установлено, что источники размещенных в банке средств непрозрачны или недостаточны, или кредиторы не предоставили банку в срок, установленный в запросе, достаточной информации для анализа данных, банк обязан будет заблокировать операции по счетам таких кредиторов и денежные средства по таким счетам.

В свою очередь, в НБУ поприветствовали принятие указанного закона, указывая, что им создан действенный и невыборочный юридический механизм для разрешения потенциально возможных в условиях войны кризисных ситуаций с системно важными банками с приоритетом максимального обеспечения интересов государства и клиентов этих банков.

Как отметил заместитель главы НБУ Ярослав Матузка, учитывая продолжение РФ вооруженной агрессии против Украины и обусловленные этим потенциальные риски для финансовой системы, изменения, введенные законом, предоставляют инструмент для минимизации таких рисков, что будет способствовать устойчивости финансового сектора и поможет справиться с вызовами войны.

Нацбанк определяет системно важные банки каждый год. В 2022 году ими определены А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Пивденный", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Универсал Банк.

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