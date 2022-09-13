Экс-руководителей Альфа-Банка подозревают в выводе денег российского олигарха из Украины. Банк говорит об отсутствии логики

Сотрудники Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении бывшему главе правления банка, а также бывшему члену правления и исполняющему обязанности главы правления финучреждения по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов.

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Как сообщают в БЭБ, экс-руководительница банка по предварительному сговору с другими лицами нарушила Налоговый кодекс Украины и конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы, умышленно уклонившись от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения из Украины.

Сумма неуплаты составила более 13 миллионов гривен. В свою очередь второй фигурант дела, по версии следствия, уклонился от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов гривен.

В БЭБ отмечают, что это лишь два многих эпизодов, которые расследуют его детективы в рамках дела об уклонении должностными лицами крупного финучреждения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества (часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса).

Как уточняют в Офисе генерального прокурора, речь идет о банке, конечным бенефициаром которого является российский олигарх и который входит в пятерку крупнейших по размеру капитала украинских банков, из чего очевидно, что речь идет об Альфа-Банке Украина.

Там объясняют, что 18,3 миллиона гривен налогов не были уплачены его руководством при выплате в течение 10 месяцев роялти в адрес кипрского нерезидента.

По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

"Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения", - говорится в сообщении.

Детективы выявили, что пока торговые знаки принадлежали российскому Альфа-Банку, ставка роялти составляла 13,4 тысячи долларов и за три года их использования украинским банком в адрес владельца роялти - материнского банка - было уплачено 1,4 миллиона гривен.

Однако после переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 миллиона гривен, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 миллиона долларов.

Меньше чем за год использования этих знаков банком в Украине в адрес кипрского нерезидента было уплачено более 248 миллионов гривен. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

В БЭБ же описывают ситуацию так, что один из российских олигархов вместе с компаньонами накануне и во время вооруженной агрессии России против Украины, организовали совершение фиктивных сделок и финансовых операций через подконтрольные кипрские компании.

"Схема была направлена на легализацию (отмывание) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 миллиарда гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", - говорится в сообщении.

Целью таких действий называется избежание возможного наложения санкций и/или применения конфискации собственности, предусмотренной законом об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления Альфа-Банка Украина. Принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех соучастников уголовных правонарушений.

Наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 миллиона гривен, ценные бумаги на общую сумму 12,2 миллиарда гривен, корпоративные права на сумму свыше 53,4 миллиона гривен.

В самом же Альфа-Банке Украина заявили, что "осведомлены" о факте вручения подозрения и в то же время не видят никаких оснований для такого обвинения.

"В рамках всех дел относительно субъектов предпринимательства в Украине вручение подозрения – это одно из самых распространенных действий правоохранительных органов. Согласно квалификации уголовного дела, речь идет якобы о возможной неуплате налогов. Со своей стороны мы способствуем правоохранительным органам и уверены, что следствие, изучив материалы, снимет все обвинения", – говорится в сообщении.

Банк подчеркивает, что никогда не выводил средства из Украины, является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, ежегодно уплачивая около 1,5 миллиарда налогов всех уровней.

"Инкриминируемая сумма в размере 18 миллионов гривен - несравнимо небольшая, поэтому в целом отсутствует логика в попытке ее неуплаты. Верим, что правоохранители разберутся и обвинения одного из крупнейших банков Украины в неуплате налогов станут досадным недоразумением", - заявили в финучреждении.