Альфа-Банк Украина прокредитовал агропромхолдинг "Астарта-Киев" на 200 млн грн

Альфа-Банк Украина предоставил агропромхолдингу Астарта-Киев кредит в размере 200 миллионов гривен в пределах общего кредитного лимита в 40 миллионов долларов.

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Об этом говорится в сообщении банка.

Как сообщили в банке, средства будут использованы для нужд сельскохозяйственного производства: закупку горючего, минеральных удобрений, средств защиты растений, проведение осенней посевной кампании.

По словам директора по сельскохозяйственному производству агропромхолдинга "Астарта-Киев" Вадима Скрипника, финансовая поддержка, а тем более во время войны, особенно ценна. В частности, уже началась жатва ранних зерновых и подготовка к осенней посевной кампании.

В частности, сотрудничество с компаниями агропромышленного комплекса – одно из стратегических направлений для Альфа-Банка. Почти 30% всего кредитного портфеля юридических лиц финучреждения составляют кредиты АПК.

Помимо кредитования банк обслуживает ежедневные операции холдинга, в том числе и внешнеэкономические контракты.

Основная деятельность агрохолдинга "Астарта-Киев" сконцентрирована в растениеводстве, сахарной промышленности, молочном животноводстве, сфере переработки сои, зерновой логистике и биоэнергетике.

Напомним, Симеон Дянков, которому в середине апреля было передано право голоса по мажоритарному пакету Альфа-Банка Украина, заявил, что разделение активов банка на bad банк и good банк, хорошо зарекомендовавший себя в период преодоления последствий Восточно-Азиатского финансового кризиса, следует применить и в Украине после окончания войны.