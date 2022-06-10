После войны украинским банкам стоит выделить плохие активы в bad банк – экс-глава Минфина Болгарии

Разделение активов банка на bad банк и good банк, хорошо зарекомендовавшее себя в период преодоления последствий Восточно-Азиатского финансового кризиса, стоит применить и в Украине после окончания войны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такое мнение выразил экс-министр финансов Болгарии Симеон Дянков в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которому в середине апреля было передано право голоса по мажоритарному пакету Альфа-Банка Украина.

"Думаю, этот вариант самый лучший и для Украины. В каких-то областях и городах Украины стоит выделить ставшие нерабочими активы в bad банк, а все работающие – в good банк. Но это в пределах тех же банков, которые работали и в период кризиса", – сказал Дянков.

Он уточнил, что делать это нужно не сейчас, а через год-два после завершения войны. По его словам, так подход стал одной из причин того, что рост в Восточной Азии после кризиса достиг 7-8% в год, а потом подобный подход сработал и в Турции в 2001-2002 годах, где после большой инфляции и большого финансового кризиса смогли это сделать через полтора года.

"Я надеюсь, Украине удастся пойти по такому пути, когда частные банки выделили кредиты и другие активы, которые не работали. И получилось так, что в банке есть и good банк, и bad банк. И это наша задача, а не задача правительства работать с такими активами. Думаю, всем банкам в Украине с большими портфелями и корпоративных клиентов, и физлиц это понадобится", – отметил экс-министр финансов Болгарии.

Он добавил, что такой подход позволит очень быстро возобновить кредитование и физлиц, и юрлиц, которое потребуется, чтобы экономический рост через год был 7-8%. Также он отметил, что увеличение доли государственных банков и национализация – это плохая идея.

"Во время войны особенно, когда нужны средства на другие важные дела: войну, реконструкцию. Даже в мирное время я не думаю, что государственные банки – самая хорошая идея. Международный опыт, кстати, это доказывает", – сказал Дянков.

При этом он добавил, что государству сейчас будет очень трудно капитализировать как государственные, так и негосударственные банки, потому деньги требуются на войну.

"Поэтому, прежде всего, государственные деньги нужно четко сфокусировать на победу в войне, а не на банковскую систему. В банковской системе можно организовать и частное финансирование - государственные деньги нужны сейчас на других направлениях. Думаю, что наш банк и сам справится", – отметил представитель Альфа-Банка Украина.

Напомним, что Альфа-Банк просит у акционеров направить один миллиард долларов в капитал банка после частичного снятия санкций с его активов для поддержки украинской экономики.