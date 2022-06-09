Правительству и НБУ совместно с банками стоит разработать "бридж"-программы поддержки бизнеса с учетом поступления в будущем значительного внешнего финансирования, однако так, чтобы эта поддержка оказывалась бы уже сейчас.

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Об этом рассказал экс-министр финансов Болгарии Симеон Дянков, которому в середине апреля было передано право голоса по мажоритарному пакету Альфа-Банка Украина, в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если ждать помощи ЕБРР, IFC, Европейского инвестбанка – пройдут месяцы, тогда как украинские банки уже готовы, мы готовы. Украинские банки могут стать финансовым мостиком до будущего внешнего финансирования", – сказал Дянков.

По его словам, на нынешнем этапе ЕБРР, IFC, Европейский инвестбанк и другие подобные международные институты не могут начать финансирование в Украине, потому что у них просто нет понимания, какие активы работают, какие нет. Однако Дянков отметил, что украинские банки знают, какие корпоративные клиенты где и как работают, как пострадали.

"Например, мы знаем, что в начале войны клиенты пережили шок, было очень трудно, но по состоянию на прошлую неделю уже 70% наших корпоративных активов вернулись к нормальной работе с банком – кредитный портфель обслуживается, включая проценты, и погашается основной долг", – указал доверенное лицо Альфа-Банка Украина.

По его мнению, программа развития в корпоративной сфере в Украине уже возможна, и ее необходимо запускать уже сейчас, не дожидаясь ЕБРР и других подобных МФО.

"Так что хорошо бы было со стороны правительства и Национального банка каким-то образом помочь частному бизнесу сейчас, зная, что через несколько месяцев придет международная помощь", – считает экс-министр финансов.

Также он высказался против национализации банков или значительной докапитализации госбанков, подчеркнув, что в период войны у государства есть более важные задачи, а большинство украинских банков, в том числе частных, достаточно капитализированы.

Говоря о послевоенном восстановлении Дянков также подчеркнул, что украинские банки станут лучшим каналом распределения внешней помощи экономике.

"Украинские банки – это и есть механизм, через который финансирование ЕБРР, IFC может поступить к частному бизнесу. Другого механизма нет. Если мы ожидаем, что ЕБРР сразу будет инвестировать в 100-200 или большее количество украинских предприятий – этого просто не получится, потому что они по-другому работают. У них нет таких знаний и возможностей. Это задача украинских банков. Знания там уже есть", – пояснил эксперт.

Напомним, что Альфа-Банк просит у акционеров направить один миллиард долларов в капитал банка после частичного снятия санкций с его активов для поддержки украинской экономики.