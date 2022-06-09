Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Банки
Дата публікації

Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування

банк, альфа банк, НБУ

Уряду та НБУ спільно з банками варто розробити "бридж"-програми підтримки бізнесу з урахуванням надходження у майбутньому значного зовнішнього фінансування, проте так, щоб ця підтримка надавалася б уже зараз.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це розповів екс-міністр фінансів Болгарії Симеон Дянков, якому в середині квітня було передано право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку Україна, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо чекати на допомогу ЄБРР, IFC, Європейського інвестбанку – пройдуть місяці, тоді як українські банки вже готові, ми готові. Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування", – сказав Дянков.

За його словами, на нинішньому етапі ЄБРР, IFC, Європейський інвестбанк та інші подібні міжнародні інституції не можуть розпочати фінансування в Україні, бо вони просто не мають розуміння, які активи працюють, які ні. Проте Дянков зазначив, що українські банки знають, які корпоративні клієнти, де і як працюють, як постраждали.

"Наприклад, ми знаємо, що на початку війни клієнти пережили шок, було дуже важко, але станом на минулий тиждень вже 70% наших корпоративних активів повернулися до нормальної роботи з банком – кредитний портфель обслуговується, включаючи відсотки, і погашається основний борг", – вказав довірена особа Альфа-Банку Україна.

На його думку, програма розвитку в корпоративній сфері в Україні вже можлива, і її необхідно запускати вже зараз, не чекаючи на ЄБРР та інші подібні МФО.

"Так що добре було б з боку уряду та Національного банку якимось чином допомогти приватному бізнесу зараз, знаючи, що за кілька місяців прийде міжнародна допомога", - вважає екс-міністр фінансів.

Також він висловився проти націоналізації банків або значної докапіталізації держбанків, наголосивши, що в період війни держава має важливіші завдання, а більшість українських банків, зокрема приватних, досить капіталізовані.

Говорячи про повоєнне відновлення Дянков також наголосив, що українські банки стануть найкращим каналом розподілу зовнішньої допомоги економіці.

"Українські банки – це і є механізм, через який фінансування ЄБРР, IFC може надійти до приватного бізнесу. Іншого механізму немає. Якщо ми очікуємо, що ЄБРР одразу інвестуватиме в 100-200 або більше українських підприємств – цього просто не вийде, тому що вони по-іншому працюють. Вони не мають таких знань і можливостей. Це завдання українських банків. Знання там вже є", – пояснив експерт.

Нагадаємо, що Альфа-Банк просить акціонерів спрямувати один мільярд доларів у капітал банку після часткового зняття санкцій з його активів для підтримки української економіки.

Автор:
Анастасія Дєдковська