Уряду та НБУ спільно з банками варто розробити "бридж"-програми підтримки бізнесу з урахуванням надходження у майбутньому значного зовнішнього фінансування, проте так, щоб ця підтримка надавалася б уже зараз.

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Про це розповів екс-міністр фінансів Болгарії Симеон Дянков, якому в середині квітня було передано право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку Україна, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо чекати на допомогу ЄБРР, IFC, Європейського інвестбанку – пройдуть місяці, тоді як українські банки вже готові, ми готові. Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування", – сказав Дянков.

За його словами, на нинішньому етапі ЄБРР, IFC, Європейський інвестбанк та інші подібні міжнародні інституції не можуть розпочати фінансування в Україні, бо вони просто не мають розуміння, які активи працюють, які ні. Проте Дянков зазначив, що українські банки знають, які корпоративні клієнти, де і як працюють, як постраждали.

"Наприклад, ми знаємо, що на початку війни клієнти пережили шок, було дуже важко, але станом на минулий тиждень вже 70% наших корпоративних активів повернулися до нормальної роботи з банком – кредитний портфель обслуговується, включаючи відсотки, і погашається основний борг", – вказав довірена особа Альфа-Банку Україна.

На його думку, програма розвитку в корпоративній сфері в Україні вже можлива, і її необхідно запускати вже зараз, не чекаючи на ЄБРР та інші подібні МФО.

"Так що добре було б з боку уряду та Національного банку якимось чином допомогти приватному бізнесу зараз, знаючи, що за кілька місяців прийде міжнародна допомога", - вважає екс-міністр фінансів.

Також він висловився проти націоналізації банків або значної докапіталізації держбанків, наголосивши, що в період війни держава має важливіші завдання, а більшість українських банків, зокрема приватних, досить капіталізовані.

Говорячи про повоєнне відновлення Дянков також наголосив, що українські банки стануть найкращим каналом розподілу зовнішньої допомоги економіці.

"Українські банки – це і є механізм, через який фінансування ЄБРР, IFC може надійти до приватного бізнесу. Іншого механізму немає. Якщо ми очікуємо, що ЄБРР одразу інвестуватиме в 100-200 або більше українських підприємств – цього просто не вийде, тому що вони по-іншому працюють. Вони не мають таких знань і можливостей. Це завдання українських банків. Знання там вже є", – пояснив експерт.

Нагадаємо, що Альфа-Банк просить акціонерів спрямувати один мільярд доларів у капітал банку після часткового зняття санкцій з його активів для підтримки української економіки.