Після війни українським банкам варто виділити погані активи у bad банк – екс-голова Мінфіну Болгарії

Поділ активів банку на bad банк і good банк, який добре зарекомендував себе в період подолання наслідків Східно-Азіатської фінансової кризи, варто застосувати і в Україні після закінчення війни.

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Таку думку висловив екс-міністр фінансів Болгарії Симеон Дянков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", якому в середині квітня було передано право голосу щодо мажоритарного пакету Альфа-Банку Україна.

"Думаю, цей варіант найкращий і для України. У якихось областях і містах України варто виділити активи, що стали неробочими, в bad банк, а всі працюючі - в good банк. Але це в межах тих же банків, які працювали і в період кризи ", - сказав Дянков.

Він уточнив, що робити це потрібно не зараз, а за рік-два після завершення війни. За його словами, так підхід став однією з причин того, що зростання у Східній Азії після кризи досягло 7-8% на рік, а потім подібний підхід спрацював і в Туреччині у 2001-2002 роках, де після великої інфляції та великої фінансової кризи змогли це зробити через півтора роки.

"Я сподіваюся, Україні вдасться піти таким шляхом, коли приватні банки виділили кредити та інші активи, які не працювали. І вийшло так, що в банку є і good банк, і bad банк. І це наше завдання, а не завдання уряду працювати з такими активами. Думаю, всім банкам в Україні з великими портфелями та корпоративних клієнтів, і фізосіб це знадобиться", – зазначив екс-міністр фінансів Болгарії.

Він додав, що такий підхід дозволить дуже швидко відновити кредитування і фізосіб, і юридичних осіб, яке знадобиться, щоб економічне зростання через рік було 7-8%. Також він зазначив, що збільшення частки державних банків та націоналізація – це погана ідея.

"Під час війни особливо, коли потрібні кошти на інші важливі справи: війну, реконструкцію. Навіть у мирний час я не думаю, що державні банки – найкраща ідея. Міжнародний досвід, до речі, це доводить", – сказав Дянков.

При цьому він додав, що державі зараз дуже важко капіталізувати як державні, так і недержавні банки, тому гроші потрібні на війну.

"Тому насамперед державні гроші потрібно чітко сфокусувати на перемогу у війні, а не на банківську систему. У банківській системі можна організувати і приватне фінансування - державні гроші потрібні зараз на інших напрямках. Думаю, що наш банк і сам впорається", – наголосив представник Альфа-Банку Україна.

Нагадаємо, що Альфа-Банк просить акціонерів направити один мільярд доларів у капітал банку після часткового зняття санкцій із його активів для підтримки української економіки.