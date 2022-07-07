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Альфа-Банк Україна прокредитував агропромхолдинг "Астарта-Київ" на 200 млн грн
Альфа-Банк Україна надав агропромхолдингу Астарта-Київ кредит у розмірі 200 мільйонів гривень у межах загального кредитного ліміту 40 мільйонів доларів.
Про це йдеться у повідомленні банку.
Як поінформували у банку, кошти будуть використані для потреб сільськогосподарського виробництва: закупівлю пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, проведення осінньої посівної кампанії.
За словами директора з сільськогосподарського виробництва агропромхолдингу "Астарта-Київ" Вадима Скрипника, фінансова підтримка, а тим більше під час війни, особливо цінна. Зокрема, вже почалися жнива ранніх зернових і підготовка до осінньої посівної кампанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, співпраця з компаніями агропромислового комплексу - один зі стратегічних напрямків для Альфа-Банку. Майже 30% всього кредитного портфелю юридичних осіб фінустанови складають кредити АПК.
Крім кредитування, банк обслуговує щоденні операції холдингу, у тому числі і зовнішньоекономічні контракти.
Основну діяльність агрохолдингу "Астарта-Київ" сконцентровано у рослинництві, цукровій промисловості, молочному тваринництві, сфері переробки сої, зерновій логістиці, біоенергетиці.
Нагадаємо, Симеон Дянков, якому в середині квітня було передано право голосу щодо мажоритарного пакету Альфа-Банку Україна, заявив, що поділ активів банку на bad банк і good банк, який добре зарекомендував себе в період подолання наслідків Східно-Азіатської фінансової кризи, варто застосувати і в Україні після закінчення війни.