Amazon увеличит расходы на искусственный интеллект до $220 млрд

Американский ритейлер и облачный гигант Amazon увеличит свои капитальные расходы в 2026 году до 220 млрд. долларов США. Причиной повышения планов с $200 млрд, рассчитанных в апреле, явился рост стоимости оперативной памяти и стремительное увеличение спроса на облачные вычисления для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

По словам исполнительного директора Amazon Энди Ясси, большинство выделенных средств направят на развитие ИИ-инфраструктуры и дата-центров, поскольку текущих мощностей компании уже не хватает для удовлетворения спроса.

Во втором квартале выручка облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) выросла на 37% в годовом исчислении – до $42,2 млрд, что превысило прогнозы аналитиков и стало самым высоким показателем роста подразделения за последние четыре года. На фоне этих новостей акции Amazon на внебиржевых торгах выросли почти на 9%.

Руководство компании отметило, что ранее ожидало от AWS доходов в несколько сотен миллиардов долларов, однако теперь рассчитывает по меньшей мере на удвоение этого показателя.

Ключевые финансовые показатели и конкуренция:

Превращение конкурентов: общий объем капитальных расходов Amazon за год опередит запланированные инвестиции Google, на прошлой неделе поднявший свой годовой прогноз до $195–205 млрд.

Влияние на денежные потоки: в отчетном квартале капитальные расходы Amazon достигли $53 млрд, из-за чего свободный денежный поток за последние 12 месяцев стал отрицательным и составил минус $7,6 млрд.

Доходность: общая операционная прибыль Amazon (включая рекламу, ритейл и облака) выросла на 43% — до $27,5 млрд.

Собственные разработки: направления ИИ разработок и выпуска собственных чипов (Trainium) достигли годового уровня выручки в $25 млрд каждый.

Для финансирования масштабных инвестиций в ИИ Amazon будет проводить сокращение штата и привлечь заемные средства. В марте компания разместила облигации на $50 млрд., а недавно продала еще один пакет облигаций на $25 млрд.

Также технологический гигант обязался инвестировать до $75 млрд в стартапы Anthropic и OpenAI, чтобы гарантировать доступность их моделей в собственном облачном сервисе и стимулировать продажи собственных процессоров.

Напомним, ранее Amazon привлекла $25 миллиардов из-за продажи облигаций для финансирования и расширения инфраструктуры искусственного интеллекта.