Amazon збільшить витрати на штучний інтелект до $220 млрд

Американський ритейлер та хмарний гігант Amazon збільшить свої капітальні витрати у 2026 році до 220 млрд доларів США. Причиною підвищення планів зі $200 млрд, розрахованих у квітні, стало зростання вартості оперативної пам’яті та стрімке збільшення попиту на хмарні обчислення для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

За словами виконавчого директора Amazon Енді Яссі, більшість виділених коштів спрямують на розбудову ШІ-інфраструктури та дата-центрів, оскільки поточних потужностей компанії вже бракує для задоволення попиту.

У другому кварталі виручка хмарного підрозділу Amazon Web Services (AWS) зросла на 37% у річному обчисленні — до $42,2 млрд, що перевищило прогнози аналітиків і стало найвищим показником зростання підрозділу за останні чотири роки. На тлі цих новин акції Amazon на позабіржових торгах зросли майже на 9%.

Керівництво компанії зазначило, що раніше очікувало від AWS доходів у кілька сотень мільярдів доларів, однак тепер розраховує щонайменше на подвоєння цього показника.

Ключові фінансові показники та конкуренція:

Перевершення конкурентів: загальний обсяг капітальних витрат Amazon за рік випередить заплановані інвестиції Google, який минулого тижня підняв свій річний прогноз до $195–205 млрд.

Вплив на грошові потоки: у звітному кварталі капітальні витрати Amazon сягнули $53 млрд, через що вільний грошовий потік за останні 12 місяців став від'ємним і склав мінус $7,6 млрд.

Прибутковість: загальний операційний прибуток Amazon (включаючи рекламу, ритейл та хмари) зріс на 43% — до $27,5 млрд.

Власні розробки: напрями ШІ-розробок та випуску власних чипів (Trainium) досягли річного рівня виручки у $25 млрд кожен.

Для фінансування масштабних інвестицій у ШІ Amazon проводитиме скорочення штату та залучатиме позикові кошти. У березні компанія розмістила облігації на $50 млрд, а нещодавно продала ще один пакет облігацій на $25 млрд.

Також технологічний гігант взяв на себе зобов'язання інвестувати до $75 млрд у стартапи Anthropic та OpenAI, щоб гарантувати доступність їхніх моделей у власному хмарному сервісі та стимулювати продажі власних процесорів.

Нагадаємо, раніше Amazon залучила $25 мільярдів через продаж облігацій для фінансування та розширення інфраструктури штучного інтелекту.