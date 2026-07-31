Україні знадобиться ще $67,4 млрд міжнародної допомоги через затяжну війну

Україні знадобиться додатково $67,4 млрд міжнародної фінансової допомоги упродовж 2027–2029 років. Головною причиною є перенесення очікуваних термінів завершення бойових дій на другу половину 2027 року, що вимагатиме від держави значно вищих оборонних видатків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на макроекономічний огляд KSE Institute.

Аналітики зазначають, що через тривалі бойові дії скорочення військових видатків, яке передбачалося раніше, стане можливим не раніше 2028 року.

Оборонний бюджет: лише у 2027 році витрати України на сектор безпеки та оборони перевищать попередній прогноз на $43 млрд.

Вичерпання програм підтримки: наявні джерела фінансування — кошти за програмою Ukraine Facility та механізмом ERA (прибутки від заморожених російських активів) — будуть повністю виплачені до кінця 2027 року.

Дефіцит після 2027 року: у 2028–2029 роках у держбюджеті утвориться суттєвий пробіл. Нова європейська кредитна програма Ukraine Support Loan на €90 млрд не зможе покрити цей розрив самостійно.

Наслідки відсутності додаткового фінансування

За оцінками експертів, якщо необхідну суму в $67,4 млрд не вдасться залучити від партнерів, оборонна здатність України та макроекономічна стабільність опиняться під загрозою.

У такому разі уряд буде змушений вдатися до крайніх заходів — зокрема до грошової емісії. Це призведе до виснаження макроекономічних буферів країни, високої інфляції та залишить критично недофінансованим повоєнне відновлення.

Нагадаємо, що раніше ЄС виділив Україні €920 мільйонів на відновлення та ремонт об'єктів енергетичної інфраструктури, що постраждали від російських обстрілів.