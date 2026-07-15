Україна отримає €920 млн від Євросоюзу на підготовку до зими

Європейський Союз виділить Україні €920 мільйонів цього року для відновлення та ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали від російських обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

Загальний обсяг фінансової підтримки українського енергосектору з боку ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії вже досяг майже €4 мільярди. Нове фінансування у розмірі €920 мільйонів призначене для безпосередньої підготовки комунальних та енергетичних мереж до майбутнього зимового періоду.

"Кремль кожної зими намагався заморозити ваш народ, аби підкорити його. Йому це не вдалося. Не вдалося завдяки надзвичайній стійкості українського народу та тому, що Європа була поруч з вами, і так буде й надалі", — повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Києві.

За її словами, виділені кошти спрямують на забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Робота вестиметься за затвердженим планом, який передбачає три ключові напрямки:

швидка відбудова зруйнованих генеруючих потужностей;

ремонт пошкодженого обладнання електромереж;

технічне зміцнення фізичного захисту інфраструктурних об'єктів.

Нагадаємо, у чепрвні ЄС перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі понад 3,2 мільярда євро. Він є частиною масштабного кредитного пакета загальним обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на найближчі два роки.