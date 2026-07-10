ЄС профінансує муніципальні проєкти в Україні через міжнародні банки

Європейський Союз анонсував нові програми фінансування для українських громад на загальну суму 1,08 млрд євро. Кошти спрямують на муніципальні проєкти у сферах теплопостачання, водопостачання, управління відходами, енергоефективності та соціального житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Нові інструменти підтримки оголосили під час воркшопу "Ukraine Investment Framework: відкриваючи можливості для відновлення та відбудови громад", який відбувся в межах Ukraine Recovery Conference у Гданську за підтримки проєкту EU4Reconstruction.

Програми реалізовуватимуть у межах Ukraine Investment Framework за участі міжнародних фінансових інституцій. Йдеться про BGK, AFD, Європейський інвестиційний банк та NEFCO.

До реалізації також залучать українські банки: Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Через ці механізми громади зможуть отримувати фінансування для підготовки та реалізації інвестиційних проєктів.

Представники громад під час заходу назвали ключові проблеми, які стримують залучення інвестицій. Серед них — нестача кваліфікованих кадрів, високе боргове навантаження та недостатня готовність інвестиційних проєктів.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін зазначив, що доступне фінансування для громад є особливо важливим під час війни. У Єврокомісії також наголосили, що посилення спроможності громад у відбудові України залишається одним із пріоритетів ЄС.

Нагадаємо, в Україні запрацював швейцарсько-український інструмент з підготовки муніципальних проєктів PPF4Ukraine. Програма допомагатиме громадам готувати інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та передбачає грантове співфінансування до 20% їхньої вартості.