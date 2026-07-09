В Україні запрацював інструмент підготовки муніципальних проєктів

В Україні запрацював швейцарсько-український інструмент з підготовки муніципальних проєктів PPF4Ukraine. Програма допомагатиме громадам готувати інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та передбачає грантове співфінансування до 20% їхньої вартості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

PPF4Ukraine має допомогти громадам пройти підготовчий етап перед залученням фінансування. Йдеться про розробку якісних інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися, зокрема, із залученням приватного капіталу через механізми публічно-приватного партнерства.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум зазначила, що місцевому самоврядуванню потрібні не лише фінансові ресурси, а й спроможність готувати проєкти, які відповідають міжнародним стандартам.

"Саме на це і спрямована програма PPF4Ukraine — вона допомагає пройти весь шлях від ідеї до реалізації проєкту", — сказала Шкрум.

За її словами, особливу увагу в межах програми просять приділяти громадам на сході та півдні України. Через війну вони мають найбільший дефіцит людських ресурсів і потребують додаткової підтримки.

Першими учасниками PPF4Ukraine стали Вінниця та Кривий Ріг. Надалі до програми зможуть долучатися й інші громади.

Зауважимо, в Україні за підтримки міжнародних донорів закладають основу для створення повноцінної системи соціального житла. Про поточну житлову кризу, запуск перших будівництв у громадах та роботу програми "єВідновлення" розповіла заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.